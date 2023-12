Newyorški borzni indeksi z novim uspešnim tednom

New York, 16. decembra - Osrednji borzni indeksi New Yorka so v petek sklenili nov uspešen teden, ki je bil posledica padanja inflacije in odločitve centralne banke Federal Reserve, da več ne bo višala obrestnih mer, ampak jih bo v prihodnjem letu celo znižala. Wall Street je imel najdaljši uspešni niz tedenskih rasti v zadnjih šestih letih.