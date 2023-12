V finalu SP znova Francozinje in Norvežanke

Herning, 15. decembra - Francozinje in Norvežanke se bodo še drugič zapovrstjo pomerile za naslov svetovnih prvakinj v rokometu. Na SP, ki poteka na Danskem, Norveškem in Švedskem, so branilke naslova Norvežanke v prvem polfinalu v Herningu tesno slavile proti domačinkam Dankam z 29:28, Francozinje pa so v drugem zanesljivo premagale Švedinje s 37:28 (19:11).