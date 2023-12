Newyorške borze končale v zelenem

New York, 15. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Indeks Dow Jones je dosegel tretji zaporedni rekord in tako sklenil še en zmagoviti teden, medtem ko Wall Street pozdravlja sproščanje denarne politike ZDA in umirjanje inflacije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.