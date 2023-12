Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 12.)

Ljubljana, 15. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o dogovoru predstavnikov italijanske, slovenske in hrvaške vlade za prožnejši režim na mejah v času praznikov. Poročale so tudi o tem, da bo nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor prihodnjo pomlad dobil častni doktorat Univerze v Trstu.