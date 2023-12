Obnovljeni terminal letališča v teksaškem Wacu krasi ogromen pleten mamut Mance Ahlin

New York, 16. decembra - Na regionalnem letališču v teksaškem mestu Waco so v petek slovesno odprli prenovljeni potniški terminal, ki ga na steni krasi tudi mamut v naravni velikosti slovenske arhitektke Mance Ahlin . Izbrali so jo na natečaju, na katerega je prispelo več kot 100 ponudb. Ahlin je v ZDA doslej ustvarila že več podobnih projektov.