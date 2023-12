Pregled - šport, 15. 12. (petek)

LJUBLJANA - Slovenska futsalska reprezentanca je v ljubljanskem Tivoliju na predzadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2024 gostila Italijo in jo premagala s 4:2. Izbrance Tomislava Horvata, ki so tako še v igri za svoje prvo SP, zadnja tekma čaka 20. decembra na Češkem.

ENGELBERG - Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec, najboljša po prvi seriji tekme svetovnega pokala v Engelbergu, je v finalu po težavah pri doskoku zasedla tretje mesto in Sloveniji prinesla prve stopničke to zimo. Med najboljšo deseterico sta končali še Nika Prevc in Nika Križnar, ki sta zasedli sedmo oziroma osmo mesto.

LENZERHEIDE - Nemški biatlonec Benedikt Doll je zmagovalec sprinta za svetovni pokal v švicarskem Lenzerheideju. V zadnjem krogu je za sabo zadržal tudi norveškega šampiona Johannesa Thingnesa Boeja, ki se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Rezultat kariere je dosegel Lovro Planko, ki je z ničlo na strelišču zasedel končno deveto mesto.

VAL GARDENA - Avstrijec Vincent Kriechmayr je po letu 2019 še drugič zmagal na superveleslalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val Gardeni. Na progi Saslong je za dve stotinki sekunde ugnal rojaka Daniela Hemetsbergerja, tretje mesto je pripadlo Švicarju Marcu Odermattu, ki je bil zgolj tri stotinke počasnejši. Najboljši Slovenec je bil Martin Čater 26.

ENGELBERG - Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je prepričljivi zmagovalec kvalifikacij pred sobotno tekmo svetovnega pokala v Engelbergu. Pod goro Titlis, kjer je Lanišek 17. decembra lani slavil zmago, so bili uspešni vsi Slovenci. Med deseterico je končal še Timi Zajc, ki je bil šesti.

HERNING - Francozinje in Norvežanke se bodo pomerile za naslov na 26. svetovnem prvenstvu v rokometu, ki poteka na Danskem, Norveškem in Švedskem. Potem ko so branilke naslova Norvežanke v prvem polfinalu v Herningu po podaljšku z 29:28 slavile proti Dankam, so Francozinje v drugem polfinalu po sijajnem prvem polčasu premagale Švedinje s 37:28.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doma izgubili proti Minnesoti Timberwolves s 101:119. Slovenski zvezdnik v poraženi zasedbi Luka Dončić je bil prvi strelec dvoboja z 39 točkami, temu je za dvojni dvojček dodal 13 skokov in šest podaj. S tem je na deveti tekmi v nizu dosegel 30 ali več točk.