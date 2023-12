Slovensko športno leto 2023: Nogometaši po dolgih letih spet na EP, Roglič do epske zmage na Višarjah

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 31. decembra - Slovenski športni navdušenci so imeli v iztekajočem se letu ob obilici uspehov znova veliko razlogov za navdušenje. Najbolj so odmevale zmaga Primoža Rogliča na dirki po Italiji, uvrstitev nogometašev na prvo veliko tekmovanje po 14 letih, bronasta medalja odbojkarjev na evropskem prvenstvu in nastop košarkarjev na SP.