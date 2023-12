Pregled - svet, 15. 12. (petek)

BRUSELJ - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je ob koncu dvodnevnega vrha EU kljub nezmožnosti voditeljev za dosego dogovora o svežnju pomoči Ukrajini v vrednosti 50 milijard evrov izrazil optimizem, da bodo našli rešitev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da iščejo načine za zagotovitev finančne pomoči Ukrajini. Voditelji EU so vrh zaključili z razpravo o Bližnjem vzhodu. Sklepov niso sprejeli, kar kaže na razhajanja v stališčih članic glede konflikta med izraelskimi silami in Hamasom.

GAZA/WASHINGTON - Izraelske sile so nadaljevale z intenzivnim bombardiranjem območje Gaze, vključno z mestoma Han Junis in Rafa na jugu palestinske enklave. Glede na navedbe tamkajšnjega ministrstva za zdravje je bilo ubitih in ranjenih več deset ljudi v mestih Han Junis in Rafa. Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek pozval Izrael k večji previdnosti pri zaščiti civilistov v Gazi.

TEL AVIV/RAMALA - Ne bi bilo smiselno in ne bi bilo prav, če bi Izrael dolgoročno zasedel območje Gaze, je po srečanju z visokimi izraelskimi predstavniki dejal ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan. Po njegovih besedah morajo nazadnje nadzor nad palestinsko enklavo in skrb za varnost njenih prebivalcev prevzeti Palestinci. Sullivan se je srečal tudi s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom, ki je poudaril, da je Gaza ključni del palestinske države.

MOSKVA - V Kremlju so po četrtkovi odločitvi Evropskega sveta, da EU Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo približa članstvu, ocenili, da bi to lahko destabiliziralo povezavo. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova gre za povsem spolitizirano odločitev s ciljem nekdanje sovjetske države nastrojiti proti Moskvi.

BRUSELJ - Novi poljski premier Donald Tusk in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta se zavezala k ponovnemu tesnemu sodelovanju, potem ko sta bila Bruselj in Varšava dolgo vsak na svojem bregu zaradi spora glede vladavine prava na Poljskem. Nadoknaditi bomo morali izgubljeni čas, je dejala von der Leyen.

BRUSELJ - Svet EU in Evropski parlament sta dosegla politični dogovor o aktu o svobodi medijev. Ta med drugim predvideva, da morajo države članice zagotavljati pluralnost medijev ter ščititi njihovo neodvisnost pred različnimi interesi. Ureja tudi odnos med veliki spletnimi platformami in mediji. Ko bo dogovor o aktu dokončno oblikovan na tehnični ravni, ga bosta morala potrditi še Svet EU in Evropski parlament. Akt naj bi bil sprejet predvidoma spomladi prihodnje leto.

HAAG - Bolgarija je izpolnila pogoje za vstop v schengensko območje z okrepitvijo varovanja svojih meja in boja proti nezakonitim migracijam, je ocenila nizozemska vlada, ki je doslej nasprotovala vstopu Bolgarije v to območje. Gre sicer za vlado, ki bo odstopila, ko se bo po novembrskih volitvah oblikovala nova vlada.

MOSKVA - Ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega so premestili v zapor v drugem delu Rusije, kam, pa bodo v skladu z zakonodajo sporočili, ko bo tja prispel, so poročali ruski mediji. Potem ko so zavezniki Navalnega pred dnevi opozorili, da že od 6. decembra ne vedo, kje je, je njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš danes sporočila, da je sodišče njegovega odvetnika obvestilo, da ni več v Vladimirski regiji, kjer je bil doslej zaprt v kazenski koloniji. Kam so ga premestili, ne vedo, iz kolonije pa so ga odpeljali 11. decembra.

VARŠAVA - Nova poljska vlada je razpustila posebno komisijo za preiskavo letalske nesreče pri Smolensku leta 2010, ki je terjala 96 smrtnih žrtev, med katerimi so bili tudi takratni poljski predsednik Lech Kaczynski ter številni vodilni predstavniki poljske politike in vojske. Čeprav so tako poljski kot ruski preiskovalci ugotovili, da je bilo strmoglavljenje posledica pilotove napake, slabega vremena in neustrezne kontrole letalskega prometa, je nekdanja vlada pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost leta 2016 ustanovila preiskovalno komisijo.

KINGSTOWN - Predsednika Venezuela in Gvajane Nicolas Maduro in Irfaan Ali sta se v četrtek dogovorila, da državi v reševanju ozemeljskega spora glede pokrajine Essequibo ne bosta uporabili sile. Se pa na srečanju nista strinjala glede organa, pristojnega za odločanje glede regije Gvajane, ki si jo lasti tudi Caracas.

KOŠICE - Slovaško združenje cestnih prevoznikov Unas je v četrtek zvečer končalo blokado edinega mejnega prehoda za tovorni promet z Ukrajino Vysne Nemecke. Z blokado, ki so jo začeli v ponedeljek, so želeli tako kot njihovi poljski kolegi opozoriti na slabši položaj v primerjavi z njihovimi cenejšimi ukrajinskimi konkurenti.

LONDON - Britanski sodnik Timothy Fancourt je potrdil, da je bil princ Harry žrtev vdora v telefon in odločil, da dobi 140.600 funtov odškodnine. Potrdil je, da so vdore v telefone princa in njegovih znancev najverjetneje pozorno nadzirali zaposleni pri časopisni skupini Mirror, ki izdaja časnike The Mirror, Sunday Mirror in Sunday People.

TOULOUSE - Sedemnajstletni Britanec Alex Batty, ki je leta 2017 izginil med potovanjem v Španiji, kamor sta ga odpeljala njegova mati in dedek, se je v sredo po šestih letih pojavil v bližini Toulousa v Franciji. Policija sumi, da je vsaj dve leti živel ob vznožju Pirenejev v nekakšni potujoči komuni. Francija je primer predala britanskim oblastem in fanta bodo kmalu vrnili v domovino.