Emi Klinec slabši doskok v Engelbergu odnesel zmago

Engelberg, 15. decembra - Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec (289,4 točke), najboljša po prvi seriji tekme svetovnega pokala v Engelbergu, je v finalu po težavah pri doskoku zasedla tretje mesto in Sloveniji prinesla prve stopničke to zimo. Med najboljšo deseterico sta končali še Nika Prevc (274,5) in Nika Križnar (272,9), ki sta zasedli sedmo oziroma osmo mesto.