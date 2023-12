Svet za nadzor gradnje drugega tira za vpis dvotirnosti v uradne dokumente

Koper, 15. decembra - Projektni svet za civilni nadzor gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper je danes vlado in pristojno ministrstvo pozval, naj z zakonskimi spremembami in sprejemom državnega lokacijskega načrta čim prej potrdita namero gradnje vzporednega tira na novi trasi in ukinitve obstoječe proge.