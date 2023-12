Jug: Sanacijski program v UKC Ljubljana ne bo krčil pravic pacientov do zdravstvenih storitev

Ljubljana, 16. decembra - Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Marko Jug poudarja, da bo sanacijski program potekal tako, da ne bo krčil pravic pacientov do zdravstvenih storitev. Komisija in odbor DZ sta namreč po novicah o izgubi svet kliničnega centra pozvala, naj pripravi sanacijski program ukrepov na prihodkovni in odhodkovni strani.