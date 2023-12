Mednarodno športno leto 2023: Znani skoraj vsi potniki na nogometno EP, Nemci pa prvič svetovni prvaki v košarki

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 31. decembra - Mednarodno športno sceno v letu 2023 so zaznamovali nogometni boji za nastop na naslednjem euru, kjer bo po dolgih letih nastopila tudi Slovenija. Leto brez nogometnega mundiala in leto med dvema izvedbama olimpijskih iger pa je prineslo še številne vrhunske športne dogodke, mejnike in rekorde, ki so ga zaznamovali.