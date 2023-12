Razpisa za direktorja Kina Šiška in Kinodvora bosta ponovljena

Ljubljana, 15. decembra - Razpisa za direktorja javnih zavodov Kino Šiška in Kinodvor bosta ponovljena, so po zaključenih razpisih v obeh primerih pojasnili na Mestni občini Ljubljana (Mol). Odločitev o tem je na svoji seji v tem tednu sprejela komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.