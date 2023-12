Ljubljanska borza: SBI TOP v minusu

Ljubljana, 15. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,46 odstotka 1222,94 točke. Pod gladino so jih potisnile delnice NLB in Petrola. Vlagatelji so opravili za 2,8 milijona evrov prometa, več kot polovico s Krkinimi delnicami. Z delnicami novomeškega farmacevta so opravili posel s svežnjem v višini 1,2 milijona evrov.