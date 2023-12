Zimske razmere v gorah terjajo dodatno previdnost

Ljubljana, 15. decembra - Predstavniki gorske policijske enote, Planinske zveze Slovenije in letalske policijske enote so danes opozorili, da so razmere v gorah, čeprav snežna odeja še ni debela, resne. Odhod v gore zato zahteva natančne predpriprave, veliko izkušenj ter dobro in ustrezno opremo, so sporočili s policije.