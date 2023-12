Navalnega naj bi premestili v drug zapor

Moskva, 15. decembra - Ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega so premestili v zapor v drugem delu Rusije, kam, pa bodo v skladu z zakonodajo sporočili, ko bo tja prispel, so danes poročali ruski mediji, ki so navedli odločitev sodišča. Zavezniki Navalnega, ki ga niso videli od 6. decembra, pričakujejo, da ga bodo premestili v najstrožjo kazensko kolonijo.