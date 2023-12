Župani si želijo protipoplavne zaščite Drave

Gorišnica, 17. decembra - Župani občin ob reki Dravi in kmetje so med tednom opozorili na slabo vzdrževanje struge Drave s pritoki. Kot pravijo, ne gre za nov problem, saj nanj opozarjajo že od leta 2012. Zaradi ogromne škode zlasti na kmetijskih površinah si želijo pospešitev protipoplavne zaščite in vključitve Drave v načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti.