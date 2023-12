Tedenski pregled - Slovenija od 15. do 21. 12.

Ljubljana, 22. decembra - Vlada in sindikati javnega sektorja so parafirali dogovor o uskladitvi plač z inflacijo, v novem letu bodo nadaljevali pogajanja o odpravi plačnih nesorazmerij in reformi plačnega sistema. Fides je napovedal opozorilno stavko za 9. 1. Doseženi dogovor o evropskem paktu o migracijah in azilu je po oceni Slovenije pomemben korak k skupnim rešitvam.