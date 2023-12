Spar Slovenija podprl mlade prostovoljne gasilce s 50.000 evri donacije

Ljubljana, 15. decembra - V podjetju Spar Slovenija so prostovoljne gasilke in gasilce podprli z donacijo v višini 50.000 evrov. V dobrodelni akciji so z nakupom piškotov in pošiljanjem digitalnih lepih misli sodelovali tudi kupci, Gasilska zveza Slovenije pa bo prejeta sredstva namenila spodbujanju zanimanja za prostovoljno gasilstvo med mladimi, so sporočili iz Spara.