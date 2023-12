Na avstrijskem Koroškem aretirali Slovenca, ki so ga iskali z evropsko tiralico

Beljak, 15. decembra - Na avstrijskem Koroškem so v sredo aretirali 37-letnega slovenskega državljana, ki mu je pred tremi leti uspelo pobegniti iz zapora v Nemčiji, je danes sporočila tamkajšnja policija. Odkrili so ga med rutinskim nadzorom v Beljaku. Policija ga je pridržala, ko so ugotovili, da ga iščejo z dvema evropskima nalogoma za prijetje.