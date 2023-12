Na Banki Slovenije o priložnostih in tveganjih projekta digitalnega evra

Ljubljana, 15. decembra - Na Banki Slovenije je v prisotnosti več guvernerjev nacionalnih centralnih bank evrskega območja potekal posvet o projektu digitalnega evra. Osnovna sporočila so, da je do njegove morebitne uvedbe še daleč, da bo šlo za dopolnilo gotovini, in ne nadomestek, ter da mora biti digitalni evro priložnost za razvoj finančnega trga.