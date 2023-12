Sodnik potrdil, da so pri Mirrorju vdrli v telefon princa Harrya

London, 15. decembra - Britanski sodnik je danes potrdil, da je bil princ Harry žrtev vdora v telefon in odločil, da dobi 140.600 funtov (okoli 163.000 evrov) odškodnine. Potrdil je, da so vdore v telefone princa in njegovih znancev najverjetneje pozorno nadzirali zaposleni pri časopisni skupini Mirror, poroča britanski BBC.