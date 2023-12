Lovec za STA: Podpora pristopnim pogajanjem z Ukrajino in Moldavijo simbolna poteza Bruslja

Ljubljana, 15. decembra - Podpora članic EU začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo je bila simbolna poteza Bruslja, je za STA ocenil politični analitik Marko Lovec s Fakultete za družbene vede v Ljubljani in opozoril na možen upad volje glede širitve po koncu vojne med Ukrajino in Rusijo. Kljub odločitvi Bruslja meni, da se klima v EU glede Ukrajine spreminja.