Izraelska vojska nadaljuje bombardiranje Gaze

Gaza, 15. decembra - Izraelske sile še naprej intenzivno bombardirajo območje Gaze, vključno z mestoma Han Junis in Rafa na jugu palestinske enklave. Vojska je sporočila tudi, da so našli trupla dveh izraelskih vojakov in francosko-izraelskega državljana, ki so bili 7. oktobra zajeti v napadu palestinskega gibanja Hamas na Izrael.