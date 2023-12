ZPS: Razlike med zmogljivostjo baterij manjše od razlik v njihovi ceni

Ljubljana, 17. decembra - Praznični čas med drugim zaznamujejo lučke, igrače in druge naprave, ki jih poganjajo baterije. V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so zato testirali baterije tipa AA in ugotovili, da so razlike med njimi precej majhne, predvsem pa manjše, kot so razlike v ceni. Najboljša tako stane le 15 odstotkov cene najdražje, so poudarili.