Domače in prostoživeče živali zaradi pirotehnike izpostavljene dolgotrajnemu stresu

Ljubljana, 15. decembra - Domače in prostoživeče živali so zaradi uporabe pirotehnike v prazničnem času izpostavljene dolgotrajnemu stresu, je za STA povedal veterinar Marjan Kastelic. Glasno pokanje lahko pri živalih izzove napade stresa in panike. Ob tovrstnih dogodkih je potrebno pogosto poiskati tudi pomoč veterinarja, ki v tem primeru predpiše uživanje pomirjeval.