Ponoven prevod konvencije o pravicah invalidov po mnenju ministrstvu za delo ni potreben

Ljubljana, 15. decembra - Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti menijo, da ponoven prevod mednarodne konvencije o pravicah invalidov, ki je po oceni Zagovornika načela enakosti neustrezen in ovira uresničevanje enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ni potreben, so za STA sporočili z ministrstva.