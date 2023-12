V železniški nesreči v Pekingu več sto poškodovanih

Peking, 15. decembra - Na podzemni železnici v Pekingu sta v četrtek zvečer trčila dva vlaka. Vzrok nesreče še preiskujejo, domnevno naj bi jo povzročila sneg in spolzka proga. Po nesreči so v bolnišnico odpeljali več kot 500 ljudi, smrtnih žrtev ni bilo. Skoraj 100 ljudi je utrpelo resnejše poškodbe, večino pa so danes že odpustili iz bolnišnice.