Moskva, 15. decembra - Odločitev EU, da Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo približa članstvu, bi lahko nazadnje destabilizirala blok, so po četrtkovi odločitvi o začetku pristopnih pogajanj s Kijevom in Kišinjovom ter podelitvi statusa kandidatke za članstvo Gruziji danes ocenili v Kremlju. V madžarski blokadi dodatne pomoči Ukrajini pa vidijo obrambo njenih interesov.