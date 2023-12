Zagovornik zaradi zagotavljanja pravic otrokom s posebnimi potrebami priporoča spremembo pravil glede spremljevalcev

Ljubljana, 15. decembra - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik zaradi zagotavljanja pravic otrokom s posebnimi potrebami v izobraževanju priporoča spremembo pravil glede spremljevalcev. "Uvesti je treba sistem in postopek spremljanja ter vrednotenja dela spremljevalcev. V to mora biti vključen tudi primeren odnos, ki ga vzpostavita otrok in njegov spremljevalec," meni.