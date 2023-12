V Mariboru in Celju premierno mladinski film Kaj pa Ester?

Maribor/Celje, 15. decembra - V Mariboru in Celju bosta drevi premierni projekciji celovečernega prvenca, mladinske komedije Kaj pa Ester? Tosje Flakerja Berceta. V glavnih vlogah nastopata režiserka Katja Predan in pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin. Celjske premiere ob 18. uri se bo udeležila tudi filmska ekipa, ki bo po projekciji na voljo za kratek pogovor.