Rast BDP lani najvišja v obalno-kraški in gorenjski regiji

Ljubljana, 17. decembra - Bruto domači proizvod (BDP), ki se je lani na nacionalni ravni nominalno okrepil za 9,1 odstotka, realno pa za 2,5 odstotka, je z regionalnega vidika najhitreje rasel v obalno-kraški in gorenjski regiji, najpočasneje pa v jugovzhodni Sloveniji in Posavju. Med regijami so še vedno občutne razlike v razvitosti, ki pa so se lani nekoliko zmanjšale.