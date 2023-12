V Novem mestu razstava Nismo stroji! fotografinje Mete Krese

Novo mesto, 15. decembra - V razstavišču Dolenjskega muzeja Jakčev dom bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Nismo stroji! fotografinje Mete Krese. Avtorica poudarja različne vidike tekstilne industrije na geopolitični ravni, v razponu od pridobivanja surovine do proizvodnje oblačil, in hkrati problematizira vlogo zahodne kolonialne ekspanzije, so zapisali v muzeju.