Inšpektorji pri nadzoru nepremičnih virov onesnaževanja zaznali 12 kršitev

Ljubljana, 15. decembra - Inšpektorji za okolje Inšpektorata RS za okolje in energijo so letos obravnavali 19 upravljavcev naprav, ki povzročajo emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. V 12 primerih so zaznali kršitve, v petih primerih pa inšpekcijski postopek še ni končan. Izdali so deset inšpekcijskih odločb.