Snežne razmere v visokogorju

Možno je tudi spontano proženje majhnih in srednje velikih ter posameznih velikih plazov suhega, nesprijetega snega. Nad okoli 2000 metri so z novim snegom prekrite tudi stare klože.

Sneg je predvsem v visokogorju suh, mehak in rahel, zaradi severnega vetra na izpostavljenih legah spihan. Nastale so in še nastajajo klože. Nižje je sneg še lahko moker ali pa pomrznjen. Strnjena snežna odeja se večinoma začenja nad okoli 1000 metri nadmorske višine.

Danes, v petek, bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnih Karavankah in na Pohorju. Nekateri vrhovi bodo lahko občasno v oblakih. Pihal bo zmeren, občasno ponekod tudi okrepljen severnik. Ničla se bo do večera spustila na okoli 1000 metri nadmorske višine. V soboto bo precej jasno, v vzhodnem delu naših gora občasno zmerno oblačno. Vetrovne razmere bodo podobne kot v petek, v višinah pa bo počasi že začel dotekati nekoliko toplejši zrak. V nedeljo bo pretežno jasno, izrazito se bo segrelo. Nič stopinj bo nad našimi najvišjimi vrhovi, zrak pa bo zelo suh. Veter bo precej oslabel. Tudi v začetku prihodnjega tedna bo vreme podobno kot v nedeljo.

Plazovna nevarnost bo ostala povečana, še posebno, ker bo veter prenašal sneg in bodo nastajale klože predvsem na južnih straneh grebenov in sedel. Zaradi nizkih temperatur in suhega zraka bo sprva sneg ostal mehak in se bo le počasi preobražal, nekaj tanke skorje bo lahko nastalo le zaradi vetra. Od nedelje dalje pa se bo zaradi močne otoplitve sneg na prisojnih pobočjih čez dan ojužil, predvsem v nadmorskih višinah pod okoli 2000 metri, ponoči pa pomrznil. Nastajala bo skorja. V senčnih legah bo sneg ostal suh in mehak. Spihane lege bodo lahko poledenele ali trde. Plazovna nevarnost se bo le počasi zmanjševala.