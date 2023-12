Vreme: Na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo

Ljubljana, 15. decembra - Drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ki je bo več v vzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Popoldne bo ponekod zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na vzhodu in jugovzhodu države. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla. Jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju 4, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo suho vreme. Več sonca bo v gorah in na Primorskem, po nižinah pa bo precej megle in nizke oblačnosti.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka sega iznad zahodne Evrope tudi nad Alpe in severno Sredozemlje. V višinah k nam od severa doteka nekoliko hladnejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih zahodno od nas bo precej jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megleno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V soboto bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo v Kvarnerju kjer lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden, v krajih s sončnim vremenom tudi spodbuden.