Sporazum z Evropskim patentnim uradom prinaša nižje pristojbine za poizvedbe o stanju tehnike

Ljubljana, 15. decembra - Evropski patentni urad in urad za intelektualno lastnino sta podpisala sporazum, ki prinaša nižje pristojbine za poizvedbe o stanju tehnike. Gre za prijavitelje patentnih prijav pri slovenskem uradu in imetnike slovenskih patentov s stalnim bivališčem v Sloveniji. Znižanje pristojbine bo 80-odstotno, so sporočili iz urada za intelektualno lastnino.