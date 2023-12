Na Balkanskem arhitekturnem bienalu tri prve nagrade slovenskim delom

Beograd/Ljubljana, 15. decembra - Na letošnjem Balkanskem arhitekturnem bienalu so slovenska dela dobila prvo nagrado kar v treh kategorijah in sicer v kategorijah arhitektura, interier in najboljši odgovor na temo bienala. Poleg treh glavnih nagrad so slovenska dela prejela še šest drugih nagrad in priznanj. Skupno je skoraj tretjina nagrad in priznanj pripadla slovenskim delom.