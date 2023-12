Konec meseca se izteka rok za postavitev ograj v obratih z gojenimi prašiči

Ljubljana, 15. decembra - Konec decembra se izteka rok za postavitve ograj okrog izpustov, območij proste reje in obor, kjer gojijo prašiče. Gre za nujen biovarnostni ukrep, ki je bil konec septembra sprejet zaradi povečanega tveganja za vnos afriške prašičje kuge v obrate z gojenimi prašiči, so spomnili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.