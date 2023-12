Prevarant preko dveh aplikacij finančno ogoljufal Radgončanko

Gornja Radgona, 15. decembra - Neznani prevarant je preko dveh aplikacij finančno ogoljufal Radgončanko. Sprva je z njo vzpostavil stik preko mobilnega telefona in se izdajal za predstavnika finančnega podjetja, jo prepričal, da si naloži dve aplikaciji, preko katerih je nato dostopal do njenega bančnega računa in denar nakazal na bančni račun v tujini.