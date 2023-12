Družba Sončni Kanin ostaja, direktorica razrešena

Bovec, 15. decembra - Občinski svetniki Občine Bovec so na četrtkovi izredni seji o usodi smučišča Kanin sklenili ohraniti javno podjetje Sončni Kanin, da poskrbi za osnovno vzdrževanje smučišča, izglasovali pa so razrešitev direktorice tega podjetja Manuele Božič Badalič. Poleg tega so sklenili, da bodo s preoblikovanjem odloka ukinili nadzorni svet Sončnega Kanina.