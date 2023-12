Ljubljana, 15. decembra - Predstavniki gorske policijske enote, Planinske zveze Slovenije in letalske policijske enote bodo danes ob 12.30 na letalski policijski enoti na Zgornjem Brniku 130p na Brniku dali izjavo za medije glede zimskih razmer v gorah in pripravah na obisk gora, so sporočili iz Generalne policijske uprave.