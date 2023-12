V Mariboru odprtje razstave ob 60-letnici prvega Festivala Kurirček

Maribor, 15. decembra - V Pokrajinskem arhivu Maribor bodo popoldne odprli priložnostno razstavo ob 60-letnici prvega Festivala Kurirček, ki so ga pozneje preimenovali v Festival Otrok in umetnost. Razstavo, ki bo na ogled do sredine aprila, je nastala v sodelovanju z Mariborsko knjižnice, pripravile pa so jo Gordana Šövegeš Lipovšek, Nina Hriberšek Vuk in Andreja Erdlen.