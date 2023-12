Ljubljana, 15. decembra - Novinarska konferenca iniciative Glas ljudstva, na kateri bodo med drugim komentirali pravkar sprejeti vladni zakon in njegove interventne ukrepe v zdravstvenem sistemu ter predstavili javni poziv Varuhu človekovih pravic in Zagovorniku načela enakosti, bo danes ob 13. uri na Trgu republike, so sporočili iz iniciative.