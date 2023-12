Venezuela in Gvajana z dogovorom o mirnem reševanju ozemeljskega spora

Kingstown, 15. decembra - Predsednika Venezuela in Gvajane Nicolas Maduro in Irfaan Ali sta se v četrtek dogovorila, da državi v reševanju ozemeljskega spora glede pokrajine Essequibo ne bosta uporabili sile. Se pa na srečanju na otoku Sveti Vincent in Grenadine nista strinjala glede organa, pristojnega za odločanje glede regije Gvajane, ki si jo lasti tudi Caracas.