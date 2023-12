Pregled - šport, 14. 12. (četrtek)

BRATISLAVA - Nogometaši Olimpije so v Bratislavi končali evropsko sezono. V zadnji tekmi skupinskega dela konferenčne lige (skupina A) so na gostovanju pri Slovanu zmagali z 2:1 (1:1). Za Olimpijo je na zadnjem evropskem nastopu v sezoni 2023/24 dvakrat zadel Pedro Lucas (17., 58.). Izbranci Zorana Zeljkovića že pred današnjo tekmo niso več imeli možnosti za napredovanje, bi pa lahko z ugodnim izidom in razpletom druge tekme še skočili z zadnjega mesta na lestvici na predzadnje pred Klaksvik s Ferskih otokov. To se je na koncu tudi zgodilo, Ferci so na gostovanju pri Lillu izgubili z 0:3. Tako je Olimpija sezono v konferenčni ligi končala s šestimi točkami, Klaksvik pa je s štirimi padel na zadnje mesto.

CORTINA D'AMPEZZO - Slovenski deskarji v paralelnih disciplinah se na uvodni tekmi svetovnega pokala, paralelnem veleslalomu v Carezzi, niso povzpeli na zmagovalne stopničke, je bil pa blizu njih Žan Košir, ki je reševal slovensko čast. Zasedel je peto mesto, potem ko je izpadel v četrtfinalu. V izločilne boje se je uvrstila tudi Gloria Kotnik, osvojila je 16. mesto. Tim Mastnak je bil v kvalifikacijah 20., Rok Marguč pa 22.

LENZERHEIDE - Francozinja Justine Braisaz-Bouchet je zmagovalka biatlonske sprinterske preizkušnje za svetovni pokal v švicarskem Lenzerheideju. Drugo mesto je zasedla Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold, tretje pa Italijanka Lisa Vittozzi. Najboljša od Slovenk je bila s štirimi napakami na strelišču Anamarija Lampič na 14. mestu.

VAL GARDENA - Američan Bryce Bennett je presenetljivi zmagovalec prvega od dveh moških smukov za svetovni pokal v Val Gardeni. Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je na drugem mestu zaostal tri stotinke sekunde, Švicarju Marcu Odermattu je pripadlo tretje mesto. Od Slovencev je Miha Hrobat končal na 25. mestu, Martin Čater pa je bil 30.

LJUBLJANA - Motošportnika leta 2023 v Sloveniji sta motokrosist Tim Gajser in dirkačica v vzdržljivostnem motociklizmu Tjaša Fifer. Krovna zveza AMZS je na današnji podelitvi priznanj v Ljubljani nagradila številne tekmovalce za uspehe na mednarodni in domači sceni v iztekajočem se letu. Za Gajserja je nagrada že deveta v nizu, za Fifer pa tretja.

DEKANI - Strelska zveza Slovenije je na gala dogodku v Dekanih razglasila najboljše posameznike in društva v letu 2023. Laskave naslove so osvojili Živa Dvoršak, Rajmond Debevec (oba Olimpija) ter SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem. Šestdesetletni Debevec je bil že 36. okronan za najboljšega strelca v Sloveniji, 32-letna Dvoršak pa devetič.

BLED - Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je danes na Bledu odigrala tretjo od petih tekem na na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B). Dosegla je še tretjo zmago, Estonijo je premagala s 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). V uvodnih tekmah so bili Slovenci boljši od Hrvatov s 7:0 in Poljakov s 3:0.

ZÜRICH - Mednarodna nogometna zveza Fifa je na svoji spletni strani razkrila tri finaliste v izboru za nogometaša leta 2023. To so Argentinec Lionel Messi, Francoz Kylian Mbappe in Norvežan Erling Haaland. Ti trije so bili letos že nominiranci za zlato žogo, dobil jo je Messi. V ženski konkurenci so kandidatke za nagrado svetovni prvakinji Španki, 25-letna Aitana Bonmati in 33-letna Jennifer Hermoso, ter 18-letna Kolumbijka Linda Caicedo.

NEW YORK - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na svojem ledu izgubili z 2:5 proti Winnipeg Jets. Slovenski kapetan domačih Anže Kopitar je ob igralcu več na ledu dosegel gol za vodstvo z 1:0 v deseti minuti srečanja, to in tudi vodstvo z 2:0, za katerega je poskrbel Alex Laferriere, pa ni zadostovalo za novi točki.

DALLAS - Super bowl, finalna tekma sezone v ameriškem nogometu, bo leta 2027 na stadionu SoFi v Los Angelesu, je odločitev lastnikov ekip po sestanku v Dallasu sporočilo vodstvo lige NFL. Stadion sprejme 70.000 gledalcev in je domovanje ekip Los Angeles Rams in Los Angeles Chargers. Umeščen je v predmestje Inglewooda in je finale gostil leta 2022, ko so Rams premagali Cincinnati s 23:20.