Real znova prepričljiv, Tobeyju dve točki ob zmagi Crvene zvezde

Ljubljana, 14. decembra - Košarkarji madridskega Reala so dosegli še 13. zmago v evroligi in ostajajo na vrhu razpredelnice. V 14. krogu so doma ugnali Bayern iz Münchna z 88:73. Slovenski reprezentant Mike Tobey je v dresu Crvene zvezde odigral slabih 14 minut in dosegel dve točki ob zmagi proti Albi Berlin. Pri tej zaradi poškodbe Žige Samarja ni bilo v kadru.