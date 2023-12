Po prvem dnevu EP v pospešenem šahu najvišje Šubelj in Goroškov

Zagreb, 14. decembra - Na evropskem prvenstvu v pospešenem in hitropoteznem šahu so tekmovalci in tekmovalke opravili prvi dan v pospešenem šahu. Najvišje od Slovencev je po polovici tekmovanja Jan Šubelj na 40. mestu, Maksim Goroškov pa je 44. Na deskah je sicer danes igralo skupaj 33 Slovencev med skupno 437 nastopajočimi.