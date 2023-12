Delo o združevanju ljubljanskih vrtcev (15. 12.)

Ljubljana, 14. decembra - Špela Kuralt v komentarju Vrtec kot druga družina ali korporacija piše o nameri združevanja ljubljanskih vrtcev. Avtorica meni, da je ta pričakovano naletela na odpor. Poudarja, da to ni prvi tovrstni poskus v slovenskem prostoru in da je do zdaj stroka znala postaviti argumente proti.