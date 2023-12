V Bruslju ob začetku pogajanj z Ukrajino poudarjajo zgodovinskost trenutka

pripravil dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 14. decembra - Voditelji držav članic EU so podprli začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo, unija pa bo pogajanja začela tudi z BiH, ko bo ta v določeni meri izpolnila pogoje za članstvo. Voditelja institucij EU sta poudarila zgodovinskost trenutka, v Kijevu in Kišinjovu pa so pozdravili odločitev. Premier Robert Golob je poudaril enotnost glede BiH.